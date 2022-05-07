Türk Telekom - Galatasaray Nef maç sonucu: 67-97
ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 97-67'lik skorla galip ayrıldı. Sezonu 3. sırada noktalayan Galatasaray, Play-off'ta Bahçeşehir Kolaji ile eşleşti.
ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 97-67'lik skorla galip ayrıldı.
Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 43-35 önde tamamlandı. Galatasaray Nef’te Sadık Emir Kabaca 16 sayıyla oynadı. Türk Telekom Spor’da ise Alex Daniel Perez 22 sayı kaydetti.
İLK ÇEYREK SONUCU: 16-23
İLK YARI SONUCU: 35-43
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 54-76
MAÇ SONUCU: 67-97