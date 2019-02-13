Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta maç sonucu: 85-79

Ankara'da oynanan 34. Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi.

İki takımın da hücumda iyi performans sergileyerek başladığı maçın ilk çeyreği, 22-22 eşitlikle sona erdi.

Savunmaların devreye girdiği ikinci çeyreğin ilk bölümünü iyi geçen Türk Telekomi 5:12 kala 29-24'lük üstünlüğü yakaladı. 2:15 kala ise Galatasaray tekrar 34-35'lik üstünlüğü yakaladı. Galatasaray Doğa Sigorta, ilk yarıyı da 38-41 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte bitime 2:25 kala Galatasaray, 55-57'lik skorla üstünlüğünü korusa da kalan bölümde 9-0'lık seri yakalayan Telekom, son çeyreğe 64-57'lik skorla önde girmeyi başardı.

Son çeyreğin başında Türk Telekom, 65-57 ile kendi adına en büyük farkı yakalasa da bu kez geri dönen taraf Galatasaray oldu ve Sarı-Kırmızılılar 5:09 kala skoru 69-69'a getirdi. 2:40 kala da Galatasaray, Tai Webster'ın basketiyle 72-73 öne geçmeyi başardı. Maçın son 1 dakikalık bölümüne 77-77 eşitlikle girilirken 31 saniye kala Stimac'ın basket faul isabetleriyle Türk Telekom, 80-77'lik üstünlüğü yakaladı. Son bölümde önemli hatalar yapan Galatasaray, karşılaşmadan 85-79 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom, yarı finale yükselmeyi başardı. Ankara temsilcisi, Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom'da Sylven Landesberg 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vladimir Stimac da 21 sayı, 12 ribaunt ile galibiyete büyük katkı sağladı.

Galatasaray'da Zach Auguste 21 sayı, 7 ribaunt ile en etkili isim olurken Nigel Hayes 13, Göksenin Köksal ve Tai Webster da 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.