Türk Telekom-Frutti Ekstra Bursaspor maç sonucu: 83-82

ING Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında Türk Telekom, Frutti Ekstra Bursaspor ’u ağırladı. Karşılaşmaya iki takım da savunmada iyi başladı. İlk sayılarını 2. dakikada bulan Türk Telekom, boyalı alandan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 13-5 önde geçti. Çeyreğin son 2 dakikasına 20-12 üstün giren Türk Telekom, rakibinin 7-0’lık serisine rağmen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında serisini 9-0’a çıkararak öne geçen (20-21) konuk ekip, 18. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 32-42. Andrews’un skorer oyunuyla Frutti Ekstra Bursaspor, soyunma odasına 50-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve hızlı hücumlardan sayı üreten Türk Telekom, 25. dakikada farkı 5’e indirdi: 54-59. Konuk ekip final periyoduna 67-61 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Pota altından sayılar bulan Türk Telekom, 34. dakikada farkı 1’e indirirken (68-69), bitime 1 dakika 42 saniye kala Harisson ve Clemmons’un sayılarıyla öne geçti: 75-73. Hücumda Andrews’la sayılar bulan konuk ekip, son 10.1 saniyeye 82-80 üstün girdi. Harisson’ın bitime 3.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle Türk Telekom 83-82 öne geçti. Konuk ekip son hücumda potayı bulamayınca, Türk Telekom zorlu maçı 83-82 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Alper Özgök

Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 11, Perez 8, Harrison 18, Johnson 12, Ellis 20, Clemmons 10, Samet Geyik 4, Berk Demir, Dorukhan Engindeniz

Frutti Ekstra Bursaspor: Freeman 22, Brown 2, Needham 5, Dudzinski 19, Akif Egemen Güven 14, Metin Türen, Ömer Utku Al, Andrews 20

1. Periyot: 20-19

Devre: 38-50

3. Periyot: 61-67

Beş faulle oyundan çıkan: 31.19 Perez (Türk Telekom)

AA