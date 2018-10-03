7DAYS EuroCup C Grubu'ndaki temsilcimiz Türk Telekom, ilk maçında Rus ekibi Zenit St Petersburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, Rus rakibine 91-80'lik skorla mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Zenit, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte farkı daha da açmayı başaran ev sahibi ekip, ilk yarı sonunda 51-37'lik üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü çeyreği de etkili geçen Zenit, son çeyreğe 73-52'lik üstünlükle girdi.

Son çeyrekte temsilcimizin yakaladığı üstünlük farkın azalmasını sağlasa da Zenit, karşılaşmadan 91-80'lik skorla galip ayrıldı.

Zenit'in NBA'den transferi Brandon Jennings 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ile yıldızlaşırken Sergey Karasev 17, Jalen Reynolds ve Evgeny Voronov da 14'er sayıyla maçı tamamladılar.

Temsilcimizde Sylven Landesberg 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vladimir Stimac da 20 sayı, 8 ribaunt ile oynadı. Metin Türen ve Kenny Gabriel ise maçı 9'ar sayıyla tamamladılar.