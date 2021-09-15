Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 58-75

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın ev sahipliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk maçında Bahçeşehir Koleji ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-16 önde bitiren Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta iyi oyununu sürdürerek soyunma odasına 36-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte 20-14’lük skorla rakibine yine üstünlük kurmayı başaran Bahçeşehir Koleji, son periyotta da bu performansı devam ettirerek parkeden 75-58 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında TOFAŞ ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya gelecek.

Cevat Soydaş

Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor’da başlayan ve Paşabahçe’de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısı gösterdi.

Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor’da antrenörlük yaptı.

1975-1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını taşıyan Soydaş, 221 maç ile TOFAŞ tarihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve attığı 3 bin 498 sayı ile de Murat Konuk’un ardından en çok sayı kaydeden 2. oyuncu olma özelliğini taşıyor.

Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

AA