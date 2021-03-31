Türk Telekom-AEK maç sonucu: 78-66

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu’nun 5. haftasında Türk Telekom, Yunanistan’ın AEK takımını 78-66 mağlup etti. Türk Telekom gruptaki 2. galibiyetini alırken, AEK ise 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo (İspanya)
Türk Telekom: Johnson 10, Dekker 5, Foster 9, Wiltjer 24, O’Bryant 9, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 10, Samet Geyik 9
AEK: Moreira 4, Langford 11, Maciulis 8, Katsivelis 2, Lojeski, Macon 12, Jankovic, Chrysikopoulos 6, Zisis, Moraitis 3, Mavroeidis 2, Moses 18
1. periyot: 18-17
Devre: 39-36
3. periyot: 55-46
AA