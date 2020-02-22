Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın son gününde gençler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Ay-yıldızlı takvandocular, 8'i altın, 6'sı gümüş ve 5'i bronz olmak üzere 19 madalya kazandı.

Erkekler 51 kiloda Serdar İlhan, 55 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 59 kiloda Mahmut Küskü, +78 kiloda Ali Kirazlı, kızlar 46 kiloda Aleyna Şenyurt, 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak, 52 kiloda Özge Özbey, +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazanan isimler oldu.

Erkekler 45 kiloda Yunus Emre Taş, 51 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi, 78 kiloda Oğuz Tokgöz, kızlar 59 kiloda Işıl Zafer, 63 kiloda Huriye Nur Ergin ve +68 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu gümüş madalya elde etti.

Erkekler 51 kiloda Muhammet Eren Koç, 63 kiloda Muhammet Hanifi Köksal, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin, 63 kiloda Selenay Güçlüefe bronz madalya kazandı.

Dört gün süren organizasyonun ilk 3 gününde 8 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 37 madalya ile turnuvayı tamamlayarak genel klasmanda Rusya'nın ardından ikinci sırayı aldı.