Türk teknik direktör Ümit Turmuş, Gana ekibiyle sözleşme imzaladı!

Bugüne kadar Göztepe, Bucaspor, Karşıyaka, Altay, Antalyaspor, Denizlispor ve Mersin İdman Yurdu gibi takımlarda görev yapan Türk teknik adam Ümit Turmuş'un yeni rotası Afrika oldu.

58 yaşındaki tecrübeli hoca, Gana ekiplerinden Pacific Heroes ile resmi sözleşme imzaladı. Turmuş, imza töreninde yaptığı açıklamada "Böylesine başarıya aç bir kulüpte çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"Kulübün beklentilerini anlıyorum ve göreve hazırım." şeklinde konuşan Turmuş'un takımının Accra Hearts of Oak ile oynayacağı hazırlık maçında kulübedeki yerini alması bekleniyor.

Afrika kıtasında ikinci kez görev yapacak olan Turmuş, daha önce de Kamerun ekibi Racing'i çalıştırmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler