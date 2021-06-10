EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında yarın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ını Roma’da Türk taraftarlar yalnız bırakmayacak.

Pandemi kuralları ve UEFA’nın almış olduğu kararlara göre yarın TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı’nda en fazla 16 bin kişilik seyirci ile oynanacak karşılaşma için Türk taraftarların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Mücadeleyi 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA davetlisi ve sponsorların misafirleri izleyebilecek. EURO 2020’nin açılış maçına Türkiye’den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler maçı izleyebilecek.

TÜRK TARAFTARLARIN MİLLİ TAKIMA GÜVENİ TAM

Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerden gelecek Türk taraftarlardan yaklaşık 1200 kişi Türkiye - İtalya maçını izleyebilecek. Taraftarlar için PCR testi ise zorunlu tutuldu. Roma’daki maçı fırsat bilen ve hem turistik gezi yapan hem de maça girecek olan taraftarlar, karşılaşma öncesinde Roma’yı geziyor. Yaklaşık 900 kilometre uzaktan gelen Belçikalı bir grup Türk taraftar, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunarak, A Milli Takım ’a güvendiklerini ifade ettiler. 27 maçtır yenilmeyen İtalya‘ya karşı, "Yenilmeyen takım yoktur, Türkiye ile oynamamış takım vardır" diyerek milli takıma çok güvendiklerini, hem savunmamızın hem de forvetimizin iyi olduğunu söylediler.

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)