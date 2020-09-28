Türk takımlarında forma giyen 6 isme Bosna Hersek’ten milli davet

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden paylaşılan 30 kişilik aday kadroda, Türk takımlarında forma giyen 6 isim de yer aldı.

Bajevic’in belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor ), Jasmin Buric (Hapoel Haifa), Asmir Begovic (Bournemouth), Kenan Piric (Maribor).

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Ervin Zukanovic (Fatih Karagümrük), Sead Kolasinac (Arsenal), Eldar Civic (Ferençvaroş), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Branimir Cipetic (Siroki Brijeg), Darko Todorovic (Hajduk Split), Advan Kadusic (Celje).

Orta saha: Rade Krunic (Milan), Stjepan Loncar (Rijeka), Miralem Pjanic (Barcelona), Gojko Cimirot (Standart Liege), Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Benjamin Tatar (Saraybosna).

Forvet: Miroslav Stevanovic (Servette), Haris Duljevic (Nimes), Edin Dzeko (Roma), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Elvir Koljic (Craiova), Smail Prevljak (KAS Eupen).

Sahasında 8 Ekim’de Kuzey İrlanda’yı, 11 Ekim’de ise Hollanda’yı konuk eden Bosna Hersek, 14 Ekim’de ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA