Türk takımları, hentbolda Avrupa sınavında

Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç’in Vipers takımıyla karşılaşacak. Kristiansand kentindeki Aquarama Spor Salonu’nda oynanacak maç TSİ 19.00’da başlayacak.

Kastamonu temsilcisi, B Grubu’nda çıktığı 3 maçta da mağlup olurken 8 takım arasında son sırada yer aldı. Norveç ekibi ise aldığı 1 galibiyetle 4. sırada yer buldu.

EHF Avrupa Kupası’nda 2 temsilci

Beykoz Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Erkekler EHF Avrupa Kupası’nda mücadele edecek.

EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Rusya’nın SKIF Krasnodar takımını ağırlayacak. İstanbul’daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu’nda yapılacak maç saat 15.30’da başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor da deplasmanda Çekya’nın HCB Karvina takımıyla karşılaşacak. Karniva kentindeki Stars Hentbol Salonu’nda yapılacak maçın başlangıç düdüğü TSİ 21.00’de çalacak.

AA