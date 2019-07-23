Türk takımı PUBG Mobile’da dördüncülüğü kaptı

PUBG Mobile’ın Avrupa’daki ilk bölgesel turnuvası olan Oppo R.T.K. Series’in global finalleri tamamlanırken, Türkiye’den katılan Sapphire dördüncü oldu.

Toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvanın finali Mall of İstanbul’daki özel etkinlikte yayınlanırken, izlemeye gelen oyun severler sürpriz hediyeler ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye’de büyük ilgi gören ve milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Mobile, önümüzdeki aylarda ülkemizde yeni e-spor etkinlikleri düzenleyecek.

Mobil eğlenceyi rekabetle buluşturan Oppo R.T.K. Series’in global finalleri tamamlandı. Tencent ve StarLadder iş birliği ile düzenlenen Avrupa’nın ilk bölgesel PUBG Mobile turnuvası, Kazakistan, Rusya ve Türkiye’den takımların katılımı ile gerçekleşti.

Toplam 7 bin 500 dolar ödül kazandılar

Toplam 50 bin dolar ödül havuzuna sahip turnuvanın finallerine her ülkeden bölgesel finalleri kazanan dörder takımın yanı sıra, PUBG Mobile yayıncısı INTERNATIONALTV ve Digital Athletics Espor takımı da sürpriz davetle mücadele için yerlerini aldılar.

Türkiye’den finallere katılma hakkı elde eden Sapphire turnuvanın 4.’sü olurken, KAOS 7. sırayı, Simurga 10. sırayı, Lucid Sublime Dreams 11. sırayı, Digital Athletics 12. sırayı, Futbolist ise 13. sırayı aldı. Türk takımları toplam 7 bin 500 dolar ödül kazandılar.