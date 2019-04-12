Türk sporunun efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti

Türk sporunun, A Milli Takımımız'ın ve Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden Can Bartu, hayata gözlerini yumdu.

Efsane sporcunun vefatını Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak, Twitter üzerinden duyurdu.





Can Bartu'nun yaşamını yitirmesiyle ilgili Fenerbahçe resmi sitesinden de taziye mesajı yayımlandı.

"CAN BARTU'MUZU KAYBETTİK"

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

30 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spora Fenerbahçe'nin basketbol şubesinde başlamıştı. Basketbolda milli takım düzeyinde forma giyen Can Bartu, daha sonraki süreçte Fikret Arıcan'ın talebiyle Fenerbahçe'nin futbol takımında forma giymeye başladı.

1955-1961 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Can Bartu, 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Daha sonra İtalya'da Venezia ve Lazio formaları da giyen Can Bartu, 'Sinyor' lakabını aldı.

'Sinyor' Can Bartu, 1 Ocak 1961'de Fiorentina - Glasgow Rangers finalinde forma giyerek Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu olmuştur.

1967'de ise Can Bartu eski takımı Fenerbahçe'ye döndü ve 3 sezon daha gönül verdiği renklerin forması altında mücadele etti.

1969'da Metin Oktay'ın jubilesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Metin Oktay kısa bir süre için Fenerbahçe forması giyerken kendisi de Galatasaray formasını giyerek eşsiz bir anın yaşanmasını sağlamıştı.

Türk sporunda hem futbol alanında, hem basketbol alanında milli takım formasını giyen ilk ve tek oyuncu olan Can Bartu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı basketbol maçında 28 sayıyla mücadele edip, aynı gün içinde Dolmabahçe'deki futbol maçında da Galatasaray'a gol atarak tarihe geçmiştir.

Futbolda 28 kez milli takım formasını giyen Bartu, 1958'de oynanan Türkiye - Romanya maçında sakatlanan Turgay Şeren'in yerine 77. dakikada kaleye geçmiş ve kendi kalemize attığımız gol neticesinde maçı sadece 1 gol yiyerek tamamlamıştı.