Türk sporunda büyük eğitim devrimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yıllardır beklenen sporcu bursu ile ilgili önemli bir adım atarak 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşmaya imza attı. Uluslararası seviyede başarı kazanan milli sporcular artık vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında milli sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaları için protokol dün Ankara’da imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edip başarı kazanan sporcular, vakıf üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecekler.

Sporcuların bu haktan yararlanabilmeleri için, yüksek öğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak.

Kasapoğlu: ‘Artık vazgeçmeyecekler’

Göreve geldiği günden bu yana bu proje için büyük uğraş veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite çağı öncesi ailelerin ve sporcuların yaşadığı ’Okul mu spor mu?’ tereddüdüne son verecek bu tarihi anlaşmayı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Bugün Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile milli sporcular vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme imkanına kavuşacak. Hangi bölüm olursa olsun, yüzde yüz burslu olarak tahsil imkanına erişecek. Ortaöğretim okul spor faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı her yıl 2 milyon 200 bin, ancak bu sayı üniversite döneminde düşüyor. Temel sebebi akademik tercih. Bu kaybı en aza indireceğiz. Milli sporcularımızın sadece spor bilimleri fakültelerini tercih etmeleri halinde sağlanan imkanları genişleteceğiz. Adım adım ilerliyoruz. Özel ortaöğretim kurumlarında da başarılı sporcuların burslu eğitim almasına imkan sağlanmasına çalışıyoruz. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını, bu alandan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek.”

Tam burs neler kazandıracak

Milli sporcu vakıf üniversitesine, son sırada dahi girse ücretsiz okuyabilecek. Devlet üniversitelerinde tıp tahsili için ilk 20 binde yer alma başarısı gerekirken, vakıf üniversitelerinde ilk 50 binde olmak; diş hekimliği için ilk 30 bin yerine 80 binde olmak, hukuk fakültesi için ilk 60 bin yerine ilk 150 binde olmak yeterli olacak. Milli sporcumuzun gelecek kaygısı ortadan kalkacak. Örneğin bir milli sporcu, sporu bıraktığında bir diş hekimi olabilecek. Kamp ve müsabaka dönemlerinde, üniversite yönetimi milli sporcuya esnek müfredat imkanı sunacak.