Türk sporuna hem kulüpler hem federasyonlar nezdinde verdiği destek ile öne çıkan Misli.com, spora verdiği desteğe voleybolu da ekleyerek Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru oldu. Bu sponsorlukla Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi ,2020-21 sezonu ile başlamak üzere, 1+1 yıl süresince “Misli.com Sultanlar Ligi” olarak anılacak.

Tüm maçlar canlı yayınlanacak

Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru olmasının yanı sıra, lig maçlarının dijital platformlarda yayın haklarını da üstlenen Misli.com, oynanacak tüm maçları web sitesi ve mobil aplikasyonlarından canlı yayınlayacak. Misli.com, resmi yayıncının televizyondan yayınladığı maçların yanı sıra, televizyonda yayınlanacak maçları da gerekli altyapıyı kurarak canlı olarak yayınlayacak.

Kulüp kaptanları da katıldı

İşte bu önemli anlaşmanın imzaları, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda düzenlenen törende atıldı. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Misli.com CEO’su Burak Şimşek ve kulüp kaptanları katıldı. İmza töreninde yapılan konuşmalarda şu açıklamalara yer verildi...

Sinan Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi): “Bizim grup olarak voleybola olan ilgimiz aslında oldukça eskiye dayanıyor. 1982’de kurucumuz rahmetli dedem Erdoğan Demirören, Milangaz Ankara Pazarları Voleybol Takımı’na isim sponsoru olmuştu. O takım 1983’de CEV Kupası’nda 4.’lük elde etti. Biz de bu doğrultuda Türkiye’de farklı spor dallarını ve sporcuların gelişimini destekleme vizyonunu devam ettirme çabasındayız. Ülkemizde çok büyük ilgiyi hak eden ve hem kulüpler hem de Milli Takım bazında dünya çapında bizi gururlandıran başarılara imza atan bir ’kadın voleybolu’ gerçeği var. Misli.com olarak; bu başarıları büyütmek Türkiye’de voleybol sporuna daha fazla katkıda bulunmak ve Türk kadın voleybolunu desteklemek amacıyla Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru olmak bizi heyecanlandırıyor”

Mehmet Akif Üstündağ (Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı): “Türk voleybolunda başarıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak U19 Kız Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Gururlu ve mutluyuz. Sultanlar Ligi, yerli ve yabancı oyuncu kalitesiyle her geçen gün Avrupa’nın ve dünyanın en önemli ligi haline geldi. Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan yabancı yıldızların da ülkemizi tercih ettiğini görüyoruz. Misli.com uzun yıllardır Türk sporunun önde gelen destekçilerinden birisi. Voleybola da bu denli güzel bir bakış açısıyla yaklaşımları bizleri çok memnun etti”.

Burak Şimşek (Misli.com CEO'su): “Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en rekabetçi en heyecanlı liginin bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi olarak anılması da ayrıca gurur verici. Bu anlaşmada sporseverleri ve taraftarları ilgilendiren çok önemli bir konu var. Bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi’ndeki tüm karşılaşmalar Misli.com’da ücretsiz olarak izlenebilecek”.