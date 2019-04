Türk PUBG Oyuncusu Gillette’in Dünya Karmasında ilk 11’de!

Erkek bakımında dünyanın önde gelen markası Gillette, oyun ve Espor dünyasında önemli bir işbirliğine imza attı.Oyun ve çoklu eğlence dünyasının popüler canlı yayın platformu Twitch ile birlikte Gillette Gaming Alliance- Gillette Oyun Birliği’ni kuran Gillette, 11 ülkenin önde gelen Twitch yayıncıları ve oyuncularını karma bir takımda bir araya getirdi.

Ekipte Türkiye’den de sevilen PUBG oyuncusu Mithrain (Cem Karakoç) yer alıyor. Mart ayı sonu itibariyle Twitch yayınlarında “Bits for Blades” kampanyasını duyurmaya başlayacak olan Gillette Oyun Birliği, 13-14 Nisan’da Berlin’de düzenlenecek olan TwitchCon Europe’da da yerini alacak ve Gillette sponsorluğunda oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatacak.

İşte Gillette Gaming Alliance’ta yer alan 11 oyuncu;

1.ABD – CourageJD -https://www.twitch.tv/couragejd

2.İtalya - CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89

3.Polonya – IzakOOO - https://www.twitch.tv/izakooo

4.Japonya – Daigothebeastv - https://www.twitch.tv/daigothebeastv

5.Brezilya – Jovirone - https://www.twitch.tv/jovirone

6.Rusya – Dendi - https://www.twitch.tv/dendi

7.İngiltere – b0aty - https://www.twitch.tv/b0aty

8.İspanya – MarkiLokurasY - https://www.twitch.tv/markilokurasy

9.Güney Kore - Yapyap30 - https://www.twitch.tv/yapyap30

10.Türkiye – Mithrain - https://www.twitch.tv/Mithrain

11.Almanya – Papaplatte - https://www.twitch.tv/papaplatte

Gillette Oyun Birliği Nisan’da Berlin’de fanlarıyla buluşacak

Gillette Oyun Birliği’nin rüya 11’i, Twitch’teki yayınları süresince Bits for Blades kampanyasını da fanlarıyla paylaşacaklar. Twitch’te favori yayıncılarını desteklemek için “Bits for Blades” banner’ına tıklayan oyunseverler, diledikleri Gillette ürünlerini alarak karşılığında sanal Bit para kazanma şansına sahip olacaklar.“Bits for Blades” kampanyası mart ayı sonundan nisan başına kadar 11 ülkede devam edecek.