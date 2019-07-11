Yeşil-siyahlı kulüpten 23 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Almanya doğumlu Türk pivot Mahir Agva bu sezon takımımız için ter dökecek. 7 sezondur Almanya'da profesyonel olarak basketbol oynayan Mahir Agva, kariyerinin ilk yıllarını ProA ve Bundesliga ligleri arasında geçirdikten sonra son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde Basketball Bundesliga'da kendine iyi bir yer edindi. Geçen sezonu Giessen 46ers takımıyla geçiren 23 yaşındaki pivotumuz maç başına 16 dakika süre aldığı 34 maçta 8.3 sayı, 3.6 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. Ayrıca saha içinden ve üç sayılık atış çizgisinin gerisininden de yüzde 53 ve yüzde 47 gibi yüksek yüzdelerle oynadı. Mahir Agva'ya Daçka formasıyla çok başarılı bir sezon diliyoruz."