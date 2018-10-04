Türk okçuluğunun altın yılı

Türk okçuluğu 2018 sezonunda altın dönemini yaşadı.

Milli okçular, 2018’de katıldıkları prestijli uluslararası şampiyonalarda aldıkları madalyalarla adlarından sıkça söz ettirdi.

Son olarak Samsun’un ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası Finalleri’nde 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Türkiye Okçuluk Milli Takımı, sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koydu.

Türkiye, okçulukta bu yıl Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, 2. İslami Oyunlar ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında 21 altın, 15 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 45 madalya kazanarak tarihinin en iyi dönemini geçirdi.

Mete Gazoz "efsane" olma yolunda

Erkekler klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, şampiyonalarda 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak milli sporcular arasında öne çıktı.

Elde ettiği madalyaların yanı sıra kırdığı dünya ve Avrupa rekorlarıyla da sıkça gündeme gelen Mete, genç yaşına rağmen performansıyla alkış aldı.

Avrupa Gençler Şampiyonası’nda "üçleme" yapan 19 yaşındaki Mete, Dünya Kupası’nın 4. ayağında, Akdeniz Oyunları’nda ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında zirveyi rakiplerine bırakmadı.

Kadınlarda Yeşim ve Yasemin Ecem fark yarattı

Makaralı yay kadınlarda dünya bir numarası Yeşim Bostan ise bu sezon 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

Özellikle Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkati çeken Yeşim, Antalya’daki 2. ayak yarışmalarında bireysel, Samsun’daki finallerde de takım müsabakalarında altın madalyaya uzandı.

Yeşim, ayrıca makaralı yay takım müsabakalarında arkadaşlarıyla Avrupa Şampiyonası’nda bir, Avrupa Grand Prix yarışmalarında da iki kez kürsünün zirvesine çıktı.

Klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz de Polonya’nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak adından söz ettirdi.

Bu sezon 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya alan 19 yaşındaki Yasemin Ecem, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi beklentileri artırdı.

Olimpik kategori olan klasik yayda Mete ile Yasemin Ecem’in bu sezon gösterdiği performans, Türkiye’nin okçulukta ilk olimpiyat madalyasını Tokyo 2020’de kazanacağına ilişkin görüşleri güçlendirdi.

Gençlerde tarihi başarı

Yunanistan’da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda 12 madalya kazanan Türkiye, tarihi bir başarıya imza attı.

Türk Milli Takımı, Patras kentindeki şampiyonada 7 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

Avrupa şampiyonalarındaki en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, ülke sıralamasında da zirvede yer aldı.

Başarıların temeli 2013’te atıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 açık hava sezonunun Samsun’daki Dünya Kupası Finalleri ile sona erdiğini belirtti.

Milli sporcuların 2018’de önemli uluslararası şampiyonalarda 45 madalya kazandığını dile getiren Topaloğlu, "Bu madalyalar dünya okçuluğunun en prestijli yarışmalarında alındı. 2018, Türk okçuluğunun altın yılı olarak tarihe geçti. Türk okçuluğu, dünyadaki saygınlığını en üst noktaya taşıdı." diye konuştu.

Türk okçuluğun her alanda önemli gelişim kaydettiğini vurgulayan Topaloğlu, "Teknik anlamda da büyük başarılara imza atıldı. Milli takım antrenörleri yurt dışında yapılan seminerlerde ders vermeye başladı. 5 uluslararası hakemimiz her yarışmada görev yapıyor. Sporcu sayısı 3 kat artarak 30 binlere dayandı." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Türkiye’ye okçuluk branşındaki ilk olimpiyat madalyasını 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyleyen Topaloğlu, Türk okçuluğunda son dönemde artan başarı grafiğini şöyle açıkladı:

"Bütün bu başarıların altında temel olarak teknik ekibimize ve kendi gençlerimize güvenmemiz yatıyor. Bu başarı, 2013’te başlatılan altyapı çalışmalarının sonucu. Aynı zamanda modern antrenman metotlarının kullanılması, bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi de başarıda etkili oldu. Bundan sonra da altyapıya yönelik çalışmalar devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bu süreçte çok büyük desteklerini gördük. Bakanlığımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz."

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR