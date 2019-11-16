Radamel Falcao'nun sakat alındığı (veya oynatılamadığı), Van Persie, Nani, Fernandao, Ozan Tufan, Kjaer gibi oyunculara 70 milyon euroya yakın bir yatırım yapılıp şampiyon olunamadığı ya da binlerce taraftarının tepki gösterdiği Burak Yılmaz'ın "forvet bulunamadığı için" alınmak zorunda kalındığı bir ülke... Paraların adeta sokağa saçıldığı Türkiye... Bir de o beğenmediğimiz Avrupa'ya bakıyoruz. Hani sürekli "Biz geliyoruz, Türkler geliyor, bekleyin bizi" dediğimiz Avrupa...

18 maç , 26 gol!

Çok büyük bir başarısı olmayan, futbolun bizdeki gibi göklere de çıkarılmadığı bir ülke Avusturya... Son dönemin ön plana çıkan takımı ise Salzburg... Bu takımın en çok konuşulan oyuncularından biri de Erling Braut Haaland. Norveç asıllı, İngiltere doğumlu... 19 yaşında ve bu sezon 18 maçta tam 26 gol attı.

5'ten 100 milyon euroya

Şu an 100 milyon euro değer biçiliyor. Menajerler onun transferinde rol oynamak için harıl harıl çalışıyor. Geçen sezon 5 milyon euroya transfer edilmişti. En çok isteyen kulübün dünya devi Manchester United olduğu belirtiliyor.

Son gün Diagne'ye sadece taraftarın ateşini söndürmek için 13 milyon euro vermek, ya da aynı ateş 5 ay sonra yeniden yanmaya başlayınca Falcao'yu getirmek... Diğer kulüpler de pek farklı değil. Sadece son dönem transferleriyle en çok konuşulan kulüp Galatasaray. Yoksa... Seneler geçiyor. İsimler değişiyor ama hikaye hep aynı...

Böyle giderse 24 takımın katıldığı ve "gelmeyeni dövüyorlar" denilen Avrupa şampiyonalarına katılmak bizim için zafer olmaya devam edecek!

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr