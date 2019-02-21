Türk kulüplerinden transferde ihracat rekoru!

FIFA, 2018 yılına dair rakamları içeren Global Transfer Raporu'nu açıkladı. Dünya futbolunun çatı organizasyonu tarafından her yıl yayınlanan rapor, bu sene ilk kez erkekler futbolu ve kadınlar futbolu olmak üzere iki ayrı bölümde yayınlandı.

Tüm konfederasyonlardaki ülkelerin uluslararası transferlerinin rakamlarını detaylı olarak açıklayan raporda veriler, bir önceki seneyle karşılaştırmalı olarak verildi.

Raporda Türkiye'nin uluslararası transferlerine dair de detaylar verildi. Transferde harcanan toplam bonservis bedellerinin, Amerikan doları bazında gösterilmesiyle oluşturulan tabloda UEFA'da 11, dünya genelinde 16. olan Türk kulüplerinin 65.2 milyon dolarlık harcamasına işaret edildi. Ancak bu rakam önceki seneye göre yarı yarıya azaldı, yüzde 59.1'lik gerileme yaşadı.

Türkiye'nin sattığı oyunculardan kasya koyduğu paraysa, harcamalarını geride bıraktı. Avrupa'da 9. dünyada 11. olan Türk kulüpleri gönderdiği isimlerden toplamda 147.9 milyon dolar kasasına koydu. Bu tutar bir önceki yıla göre yüzde 44.7 artış anlamına geldi. Türkiye, aldığı ve sattığı oyuncular arasında 82.7 milyon euro artıya geçti.

Alınan futbolcuların rakamlarında Türkiye'de daha büyük bir gerileme yaşandı. 260 futbolcunun transferiyle Avrupa'da 11. basamakta yer alan Türk kulüpleri, dünya genelindeyse 15. sırayı aldı. Türk kulüplerinin kadrolarına kattıkları futbolcuların sayısı, geçen seneye göre yüzde 21'lik bir düşüş yaşadı.

Türkiye'den yurt dışına gönderilen oyuncu sayılarında ise artık meydana geldi. Geride kalan yılda 234 futbolcunun dahil olduğu istatistikte Türkiye, yüzde 2.2'lik yükselişe imza attı. Kulüplerimiz Avrupa genelinde 12. olunan bu rakamlarda, evrensel olarak ise 18. sırada yer buldu.

KULÜPLERDE AZALIŞ VAR

2018 yılında uluslararası transfer yapmış olan kulüplerin sayısı ülke olarak verildiği istatistiğe göre, Türkiye UEFA'ya üye ülkeler arasında 10. sırayı aldı. Dünya genelinde 14. olan Türkiye'de 56 kulübün bu çerçevedeki transferlere imza attıkları belirtildi. Türk kulüplerinin toplamda bu transfer sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 9.7 azaldığı vurgulandı.

Kaynak: Skorer / Onur Dinçer