İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Toplantıda konuşan Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Lorinezi de ortak tarihsel ve kültürel mirasa bakıldığında Macaristan'ın, Türk halklarını kardeşleri olarak addettiğini ifade etti.

Macaristan'ın salgında uluslararası trendleri, ülkedeki enfeksiyon eğrisini yakından takip ederek, kararlarını bu temelde aldığını, halkın çıkarını göz önünde bulundurduğunu, yerel otoritelerle de yakın bir iletişim içerisinde olduğunu anlatan Lorinezi, uluslararası çalışmalardan ve Türk Konseyinden de çok fazla şey öğrendiklerini dile getirdi.

Avrupa ve dünyadaki vaka artışına değinen Lorinezi, bu noktada hazır olunması, doğru kararların alınması, virüsle mücadelede başarılı olabilmek için adımların atılması gerektiğini söyledi.

Lorinezi, Kovid-19'a karşı aşıların geliştirilmesi konusunda küresel bir çaba olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 aşılarının gelişiminde çok farklı konular tartışıldı. Çok ciddi çalışmalar, doneler elde edildi. Bu da önümüzü aydınlatacaktır." diye konuştu.

Aşıların geliştirilmesinde önemli güçlüklerden birinin "güvenlik meselesi" olduğunu belirten Lorinezi, bu konuda son derece dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.