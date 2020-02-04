Türk kahvesi, kahvenin çok ince çekilmesi ile yapılan ve kahve çekirdeklerinden oluşan kahve türüdür. Kahve çekirdeklerinin kaynar su ile demlenmesi sayesinde yapılır. Demleme esnasında elde edilen kahvenin posası da kahve telvesi olarak eklenir. Yani kahve telvesi ayrıca süzülmez. Türk kahvesi ilk olarak Osmanlı döneminde yapılmaya başlanmıştır. O dönemde ülke sınırları içerisine Yemen ve civarı dahil olduğu için Türk kahvesi olarak yaygınlaşmıştır. Fakat menşei Türkiye’ye ait değildir. Genellikle Arap kültürünün bir parçasıdır.

Türk kahvesinin zararları neler?

Uzmanların pek çoğu Türk kahvesinin aşırı tüketimi halinde bazı sağlık sorunların ortaya çıktığını belirtiyor. Bu sebepten dolayı çeşitli hastalıklar yaşayan kişilerin mutlaka doktorlara danışarak kahve içmeleri önerilmektedir. Türk kahvesinin çok fazla tüketilmesi halinde şu gibi zararlar yaşanabilir;

- Türk kahvesi kalp ritmini olumsuz şekilde etkileyerek, kalp çarpıntılara neden olabilir.

- Mide asitlerini artırarak, ülser gibi hastalıkları artırabilir.

- Migreni tetikler ve baş ağrılarına neden olabilir.

- Tansiyonu yükseltir.

- Aşırı tüketilen kahve vücutta vitamin ve mineral kaybının yaşanmasına neden olur.

- Özellikle hamile kadınlar için önerilmez. Çünkü kafein bebeğe olumsuz etki yapar.

Kahve kelvesinin zararları

Kahve telvesi, kafeinin en fazla bulunduğu yerdir. Bu nedenle çok sık kahve telvesi yemek mide hastalıklarından, uykusuzluğa kadar pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca kahve telvesi, kalp çarpıntılarının da artmasına neden olur.

Bu sebeple, kahve içildikten sonra telvenin bırakılması gerekir. Bazı kişiler kahve telvesinin vücuda yararlı olduğunu savunmaktadır. Bu durum sadece telvenin belirli aralıklarla tüketilmesi halinde geçerlidir. Aksi halde her gün kahve telvesi yemek vücuttaki mineralin azaltılmasına sebebiyet verir.

Türk kahvesinin yararları

Türk kahvesi, düzenli ve dozunda tüketildiğinde sağlığa getirdiği faydaları da oldukça fazla olan bir içecektir. Günde 1 ya da 2 fincan kahve içmek sağlık açısından olumlu sonuçlar getirebilir. Bu sonuçlar şu şekildedir;

- Stres ve depresyona iyi gelir.

- Zihnin açılmasını sağlar ve kişiye enerji verir.

- Çeşitli kanser türlerinden korunma sağlar.

- Ömrü uzatmaya yardımcıdır.

- Parkinson ile Alzheimer gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur.

- Karaciğerin yağlanmasını engeller.

- Siroz hastalığına karşı koruyucudur.

Türk kahvesinin dibini yemek zararlı mı?

Türk kahvesinin telvesi hem cilt hem de vücut için bazı faydalara sahiptir. Özellikle cilt yapısındaki sivilce ve akne oluşumunu engeller. Cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Telveyi cildinize sürerek, ılık suyla yıkadığınız sürece daha parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Zeytinyağı ile telveyi karıştırarak, selülitli bölgeye uyguladığınızda selülitlerin hızlı bir şekilde azaldığını görebilirsiniz. Telve ayrıca topuklarda ve dirsek bölgelerindeki sertliklere de iyi gelmektedir.

Türk kahvesi ne zaman tüketilmelidir?

Her insanın vücudunun dengelendiği bir biyolojik saat vardır. Bu biyolojik saat içerisinde Türk kahvesi içildiğinde daha yararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Türk kahvesinin içilmesi için en ideal zaman aralığı ise sabah 10:00 ile 12:00 saatleri arasındadır. Akşam ise genellikle 17:00 ile 18:00 saatleri arasında tüketilen kahve sağlık açısından daha iyi etkilere sahiptir.

Türk kahvesinin aç karnına içilmesi

Türk kahvesi aç karnına tüketildiğinde pek çok olumsuz etkiye sahip olur. Özellikle aç karnına tüketilen Türk kahvesi mide rahatsızlıklarının artmasına neden olur. Ülser ve mide asitlenmelerinin başlıca sebebi bu durumdur. Aç karnına tüketilen kahve kişilerde gerginliğin ve stresin artmasına neden olur.

Ayrıca sabah çok erken saatlerde tüketilen kahve hem iştah kaybına neden olur hem de kişilerin dengeli beslenmesini engeller. Bu nedenle mutlaka Türk kahvesi tok karnına günde 2 fincanı aşmamak kaydıyla tüketilmelidir.