Hırsızlık teması üzerine kurulan oyunda 12 kişi aynı anda oynayabiliyor ve haritada birbirleri ile mücadele edip kasabada olabildiğince çok eşyayı çalmaya çalışıyor. Daha sonra ise amaç kasabayı hemen terk etmek!

Ludolph Kasabası isminde özel bir haritada geçen oyunun hikayesi şimdilik bu kadar görünüyor; ancak ilerleyen zamanlarda Dark Inside'a yeni haritalar da eklenecek.

Oyunla ilgili merak edilen bir diğer nokta ise sistem gereksinimleri. Dark Inside'ın minimum sistem gereksinimleri şöyle: Oyun canavarı bir sistem istememesinden dolayı pek çok oyuncu kolaylıkla oyunu oynayabilecek. Intel Core i3-4430 ya da AMD FX-6300 işlemci, Nvidia GeForce GTC 650 Tİ ya da AMD Radeon HD 7850 ekran kartı...

DHA