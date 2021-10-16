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Türk Hava Yolları-Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

16 Ekim 2021, Cumartesi 20:00 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları-Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Türk Hava Yolları, Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Carlini, Rabadzhieva, Janset Erkul, Van Ryk, Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti (Ceren Önal, Aslı Kalaç, Kingdon, Polen Ünver, Büşra Güneş)

Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Nilsu Sen, Kelsey, Eda Kafkas (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Ezgi Taşdemir, Ceren Yılmaz, Neslişah Akar)

Setler: 26-24, 25-14, 25-17

Süre: 82 dakika (32, 25, 25)

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