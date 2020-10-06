Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor’a set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi

06 Ekim 2020, Salı 18:31 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor’a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi. Ev sahibi takım 25-20, 25-19, 25-9'lik setlerle rakibini mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)

Setler: 25-20, 25-19, 25-9

Süre:  77 dakika (26, 29, 22)


İSTANBUL (AA)

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