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Türk Hava Yolları - OK Kastela maç sonucu: 3 - 0

Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00’de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak

10 Kasım 2020, Salı 19:43 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları - OK Kastela maç sonucu: 3 - 0

Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00’de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak

Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Alessandro Cerra (İtalya), Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)

Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)

OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin (Ucovic, Dolonga, Matas, Zizanovic)

Setler: 25-16, 25-7, 25-12

Süre: 58 dakika (23, 17, 18)


İSTANBUL (AA)

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