Türk Hava Yolları - OK Kastela maç sonucu: 3 - 0
Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00’de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak
Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan’ın OK Kastela takımını 3-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00’de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu’nda oynanacak
Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy
Hakemler: Alessandro Cerra (İtalya), Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)
Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)
OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin (Ucovic, Dolonga, Matas, Zizanovic)
Setler: 25-16, 25-7, 25-12
Süre: 58 dakika (23, 17, 18)
İSTANBUL (AA)