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Türk Hava Yolları, Challenge Kupası’nda namağlup yarı finalde

Türk Hava Yolları, 2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final 2’nci maçında konuk ettiği Avusturya’nın ASKÖ Linz-Steg takımını 25-13, 25-15 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

04 Mart 2020, Çarşamba 20:25 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, Challenge Kupası’nda namağlup yarı finalde

Türk Hava Yolları, 2020 Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final 2’nci maçında konuk ettiği Avusturya’nın ASKÖ Linz-Steg takımını 25-13, 25-15 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türk Hava Yolları, Avusturya’da oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0 kazanmıştı. THY’nin, yarı finaldeki rakibi ise Dresdner SC - AO Thiras Santorini eşleşmesinin galibi olacak.

Türk Hava Yolları - ASKÖ Linz-Steg: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raquel Portella (Portekiz)

TÜRK HAVA YOLLARI: Nursevil, Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Şeyma, Aelbrecht, Berin (L) (Ada, Özge, Büşra Kılıçlı, Yasemin)

ASKÖ LİNZ STEG: Duvnjak, Maros, Lott, Alexander, Deisl, Spasojevic, Hager (L) (Teufl, Messenböck, Maass, Tratnigg)

SETLER: 25-13, 25-15, 25-16

SÜRE: 1 saat 3 dakika (20,22,21)

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