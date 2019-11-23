Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Maddison, Ceylan Arısan, Havlickova, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Aelbrecht,)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)
Setler: 25-23, 25-14, 25-17
Süre: 82 dakika (31, 26, 25)