Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

23 Kasım 2019, Cumartesi 21:32
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Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Maddison, Ceylan Arısan, Havlickova, Şeyma Ercan, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Aelbrecht,)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz, Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Balkestein, Semra Özer, Erce Kasapoğlu, Hande Korkut)

Setler: 25-23, 25-14, 25-17

Süre: 82 dakika (31, 26, 25)

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