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Türk Hava Yolları: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup etti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Hava Yolları 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Rabadzhieva)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Cansu Çetin, Beliz Başkır)

Setler: 26-24, 25-21, 25-23

Süre: 94 dakika (30, 29, 35)

AA

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