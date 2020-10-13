Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

13 Ekim 2020, Salı 17:21 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Maddison, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner)

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 22-25, 17-25, 19-25

Süre: 94 dakika (35, 29, 30)

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