Türk güreşininin efsane isimlerinden Reşit Karabacak vefat etti

Türk güreşinde Akdeniz ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan, bunun yanı sıra dünya şampiyonalarında da başarı ile ülkemizi temsil eden Reşit Karabacak, koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa’da hayatını kaybetti. Aktif sporculuk hayatını noktaladıktan sonra Milli Takım antrenörlüğü de yapan Reşit Karabacak dün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Minderin "altın adamı" olarak hafızalara yer edinen Reşit Karabacak için Dikkaldırım Mihraplı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk güreşinin efsanelerinden Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, spor camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Karabacak’ın naaşı, Derekızık Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Reşit Karabacak'ın eşi Melike Karabacak ile kızları Kübra, Esra, Elif ve Emine Karabacak’ın törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.