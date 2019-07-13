Sezer AFŞAR-Özgür KABAN/İSTANBUL, (DHA)- Türk güreşinin efsanesi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu anısına 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'da devam ediyor. Turnuvada 2'nci gün sonunda 6 Türk güreşçi kürsüye çıktı. Milli güreşçiler, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

BEDİHA GÜN'DEN ALTIN GELDİ

Kadınlarda 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde Kazak rakibi Zülfira Yakhyarova’yı 2-1 öndeyken tuşladı ve altın madalya kazandı. 59 kiloda ise Evin Demirhan, bronz madalya mücadelesinde Avrupa Gençler Şampiyonu Veronika Gurskaya’yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek 3'üncülük kürsüsünde yer aldı. Bronz madalya kazanmak için mindere çıkan diğer Türk güreşçiler Sinem Köroğlu, Elif Yanık ve Şule Kabak, rakiplerine kaybederek 5'inci oldu.

ERKEKLERDE 4 MADALYA

Erkekler serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Barış Kaya, finalde Gürcü asıllı İtalyan Givi Davidovi ile karşılaştı. Kaya, ilk devresini 5-2 önde bitirdiği müsabakayı kaybedince gümüşte kaldı. Bir diğer gümüş madalya ise 61 kiloda mücadele eden Recep Aktaş'tan geldi. Aktaş, finalde karşılaştığı Hint rakibi Rahul Aware’ye 4-1 yenildi ve gümüş madalya kazandı. 61 kiloda bronz madalya mücadelesinde ise iki Türk güreşçi karşılaştı. Emrah Ormanoğlu, rakibi Cabbar Duyum’u yenerek bronz madalya kazandı. Günün bir diğer bronz madalya kazanan ismi ise Haydar Yavuz oldu. Milli güreşçi, Macar rakibi Daniel Antal’ı 11-0 sayı tuşuyla yenerek 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

TAHA AKGÜL FİNALDE

Turnuvada 125 kiloda mücadele eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, finale yükseldi. Akgül, finalde bugün ABD’li dünya 3'üncüsü Nicolas Edward Gwiazdowski ile karşılaşacak.



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