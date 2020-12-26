18 Temmuz 2020 tarihinde kapılarını oyuncularına açan Sabotaj 35 kişilik bir yerli ekiple 2016 yılından itibaren geliştiriliyor. İstanbul merkezli ve %100 yerli sermayeli HES Games firması bünyesindeki Türk mühendislerin emekleriyle, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilen; Türkiye'nin en gelişmiş ve oyuncu dostu olan tek MMOFPS oyunudur. Oyunun geliştirme süreci sonrasında Türk oyuncularının yoğun ilgisiyle karşılaşan Sabotaj oynamak ve kazanmak için para vermeniz gerekmeyen yerli FPS oyunu mantığı ile yoluna devam ediyor.

Yakın zamanda birçok Espor takımı, Sabotaj takımlarını oluşturmaya başladı, Sabotajı daha önce eğer indirmeye çalıştıysanız geriye dönük bir teknolojiye sahip launcher tarafından oyuna bağlanabiliyordunuz. Fakat artık oyun Steam’e geliyor, yarın yani 25 Aralık saat 13.00'dan itibaren artık Steam üzerinden indirebileceğiniz ve launcher ile uğraşmadan oynayabileceğiniz bu yerli MMOFPS oyunun en büyük özelliklerinden bir tanesi ise P2W yani para ile kazanma şansınız bulunmaması. Oyunun reklamı yapılırken en çok dile getirdikleri şey herkesin yeteneğine göre değerlendirileceği, aslına bu şekilde daha önce çıkmış olan yerli oyun Zula’dan kendilerini farklılaştırmış oluyorlar.

Sistem Gereksinimleri İçin: https://esporland.com

Böyle yerli Türk ve bedava olan oyunları oynamak heyecan verici, umarız ileride daha kaliteli ve daha fazla sayıda yerli oyunlar ile karşılaşırız.