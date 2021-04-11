Türk Gecesi'nde Toronto, Cleveland'ı mağlup etti
Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Türkiye ve Türk kültürü tanıtımının yapıldığı Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında Toronto Raptors, deplasmasmanda karşılaştığı milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 135-115 mağlup etti.
Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Türkiye ve Türk kültürü tanıtımının yapıldığı Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında, Toronto Raptors, Rocket Mortgage FieldHouse’da konuk olduğu Cleveland Cavaliers’ı 135-115 mağlup etti.
Sezonun 21. galibiyetine ulaşan Raptors’ta Gary Trent 44 sayıyla kariyer rekorunu kırarak galibiyette başrolü oynadı. Malachi Flynn 20 sayı ve 11 asist, OG Anunoby 15 sayı ve 5 ribauntla skora katkıda bulundu.
Bu sezon 33. kez kaybeden 19 galibiyetli Cavaliers’ta Collin Sexton 29 sayı ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı ve 8 asist, Kevin Love 18 sayı, oyuna sonradan girerek 7 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribauntla mücadele etti.
Gecenin sonuçları
Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors: 115-135
Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 101-126
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117
Utah Jazz-Sacramento Kings: 128-112
Golden State Warriors-Houston Rockets: 125-109
Phoenix Suns-Washington Wizards: 134-106
Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 118-103