Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Türkiye ve Türk kültürü tanıtımının yapıldığı Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında, Toronto Raptors, Rocket Mortgage FieldHouse’da konuk olduğu Cleveland Cavaliers’ı 135-115 mağlup etti.

Sezonun 21. galibiyetine ulaşan Raptors’ta Gary Trent 44 sayıyla kariyer rekorunu kırarak galibiyette başrolü oynadı. Malachi Flynn 20 sayı ve 11 asist, OG Anunoby 15 sayı ve 5 ribauntla skora katkıda bulundu.

Bu sezon 33. kez kaybeden 19 galibiyetli Cavaliers’ta Collin Sexton 29 sayı ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı ve 8 asist, Kevin Love 18 sayı, oyuna sonradan girerek 7 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribauntla mücadele etti.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers- Toronto Raptors: 115-135

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 101-126

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 93-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 128-112

Golden State Warriors-Houston Rockets: 125-109

Phoenix Suns-Washington Wizards: 134-106

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 118-103