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Türk futbolunun 4 devi de onun peşinde! Milli yıldız paylaşılamıyor...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor... Türk futbolunun 4 devi de onun peşinde... Ara transfer 12 Ocak 2023’te başlayacak, ancak kulüp yönetimleri şimdiden Milli futbolcu ile temaslara başladı. Önce oyuncudan okey alacak olan devler, ardından kulüplerin kapısını çalacak. İşte kulüplerin milli yıldızı isteme nedenleri ve transferde yaşanan son dakika gelişmeleri...

11 Kasım 2022, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Türk futbolunun 4 devi de onun peşinde! Milli yıldız paylaşılamıyor...

12 Ocak 2023’te başlayacak transfer dönemi öncesi Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor milli yıldızın peşine düştü.

Galatasaray'da sorun yerli rotasyonu

Okan Buruk’un elini kolunu bağlayan en büyük sorun; yerli rotasyonu... Sezon başından bu yana Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’den istediği verimi alamayan genç teknik adam; Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram ile çok sayıda deneme yaptı, ancak istediği sonuçlara bir türlü ulaşamadı.

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Jorge Jesus’un eli kolu bağlandı

Jorge Jesus’un elinde Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Luan Peres gibi 4 önemli stoper var. Ancak Peres ve Henrique’nin sakatlıkları nedeniyle hem savunma hattı hem de oyun kurgusu (3’lü savunmadan 4’lüye geçildi) değişmek zorunda kaldı. Üstelik şu ana kadar hem Süper Lig hem Avrupa Ligi’nde yarışan Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası sonrasında Türkiye Kupası’nda da boy gösterecek.


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GÖZLER KAAN AYHAN'IN ÜZERİNDE

Kulübünde bu sezon istediği süreyi alamayan, geride kalan 14 haftanın 13'ünde kadroya dahil giremeyen Kaan Ayhan'ın devre arasında rotası Türkiye olabilir. Önce 28 yaşındaki oyuncudan okey alacak olan devler, ardından Sassuolo’nun kapısını çalacak. İşte kulüplerin Kaan Ayhan’ı isteme nedenleri ve transferde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Okan Buruk'un arayıp bulamadığı isim

Savunmada hem stoper hem sağ bek oynayan, ön liberoda görev yapabilen ve oyunun gidişatına göre ileri uçta da hava toplarında etkili olabilen Kaan; bu özellikleriyle Okan hocanın arayıp bulamadığı isim... Galatasaray Yönetimi, sezon başında da Kaan ve kulübü ile pazarlık masasına oturdu; ancak sonuç alamadı. Sarı- Kırmızılılar bu kez daha büyük bütçeleri gözden çıkartmak ve transferi bitirmek hedefinde...

En somut adımları atan kulüp Fenerbahçe...

İşte bu nedenle Kaan, Fenerbahçe’nin de radarında. Üstelik Kanarya’nın, en somut adımları atan kulüp olduğu konuşuluyor. Çünkü şu ana kadar yapılan temaslarda Kaan ile el sıkışıldığı, Sassuolo’nun da 6 Milyon Euro zorunlu satın opsiyonu ile kiralamaya ‘okey’ verdiği iddia ediliyor. Artık bu rakamda pazarlıklara geçildiği söyleniyor.

Kariyerinde ilk kez Almanya dışına çıkarak Sassuolo ile anlaşan Kaan Ayhan, bu sezon istediği süreyi alamadı. 

Beşiktaş ısrarcı

Valerien Ismael’i gönderip Şenol Güneş’i yeniden göreve getiren Beşiktaş da Kaan Ayhan konusunda ısrarcı... Bir önceki döneminde Siyah-Beyazlılar ile iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, yeni dönemindeki ikinci maçı sonrasında (Galatasaray derbisi) stoper mevkiindeki sıkıntılardan bahsetmiş ve net olarak bu bölgeye transfer istediğini ifade etmişti.

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Şenol Güneş çok istiyor

Halen bu bölgede Saiss ve Tayyip Talha’yı kullanmak zorunda olan Güneş, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde çok yakından tanıma imkânı bulduğu Kaan’ı çok istiyor ve yapılacak tüm pazarlıklar ile ikna sürecinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. Hedef ilk etapta Kaan Ayhan’ı kiralamak ve Sassuolo’yu da satın alma opsiyonuyla ikna etmek...

Trabzonspor'un 3. yerli sorunu

Yerli rotasyonu konusunda çok zorlanan bir diğer teknik adam da Abdullah Avcı... Bu sezon kalede Uğurcan ve savunmanın solunda Eren Elmalı’yı sürekli kullanan tecrübeli hoca; üçüncü yerlide aradığı ismi bir türlü bulamadı. Çünkü Abdülkadir Ömür geçen sezonu mumla aratıyor, yuvaya dönen Yusuf Yazıcı beklentilerin çok altında...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Yeniden Kaan Ayhan - Trabzonspor (TS) Haberleri - Spor

Serie A'da geride kalan 14 haftanın 13’ünde kadroya giren Milli yıldız, sadece 4 kez 11'de yer bulabildi. 5 kez sonradan oyuna dahil oldu, 4 kez kulübeden çıkamadı.

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Abdullah Avcı için çok kritik

Yusuf Erdoğan ve Umut Bozok da hamle oyuncusu olmaktan öteye geçemedi. Dorukhan Toköz’ün uzun süreli sakatlığı nedeniyle planları alt üst olan Abdullah hoca, Kaan konusunda bu nedenle çok ısrarcı.

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Üstelik Kaan’ın alınması halinde sadece yerli problemi çözüme kavuşmayacak; Avcı, saha içinde yapmak isteyip yapamadığı hamleleri de hayata geçirme şansı bulacak.

FANATİK ÖZEL

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