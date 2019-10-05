Türk futbolunu bekleyen büyük teklike! Puanlar uçup gidiyor

Türk futbolu, Avrupa’da haftayı şanssız sonuçlarla kapattı ve bu durum ülke puanı açısından da kötü tablonun devam etmesine neden oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın, Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in ülkemizi temsil ettiği her iki turnuvada da yine galibiyetle tanışamadık. Galibiyetin 400, beraberliğin 200 puanla ödüllendirildiği ülke sıralamasında 4 takımımız da iç sahada rakipleriyle karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi’nde PSG’ye tek golle boyun eğdi. Kupa 2’de Beşiktaş, Wolverhampton karşısında 90+3’te yediği golle maçı 1-0 kaybetti. Başakşehir, 1-0 önde olduğu M’Gladbach mücadelesinde 90+1’de rakibinin beraberlik golüne engel olamadı: 1-1. Trabzonspor ise 2-1 öndeyken Basel’in 80’de attığı gol sebebiyle sahadan 2-2’lik sonuçla ayrıldı.

Hollanda uçuşa geçti

Bu sonuçların ardından 4 takımımızla kazanabileceğimiz toplam 1600 puanın 400’ünü 2 beraberlik sayesinde aldık ve 31.000 puanla 11. sırada kalmaya devam ettik. Büyük bir çıkış yakalayan 9. sıradaki Hollanda, takımlarından 1400 puan toplayarak, 32.750’ye yükselirken, 10. Ukrayna ise 800 puanla 31.900’a, hemen arkamızdaki 12. Avusturya da 200 puan alarak 29.725’e çıktı. Türkiye’nin, sıralamada işini şansa bırakmamak adına sezonu geçen sezon olduğu gibi yine ilk 10 içerisinde bitirmesi gerekiyor.

Galibiyete 400, beraberliğe 200 puan veriliyor. Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla gruplara katılmak hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalıyor.