Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! Kaldı 475...

Bu sezon UEFA Ülke Sıralaması'nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020-21 Süper Lig şampiyonumuz 2021-22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. 11. sırayı kaybetmek ise bu yolda tüm şansımızı kaybetmemiz anlamına geliyor. İşte böylesine kritik bir dönemde 5 takımla başladığımız Avrupa Kupası macerasında beklemediğimiz sonuçlar alırken, Avrupa Ligi’nde son 32 Turu’na kalarak adeta Türkiye’yi tek başına uçurumun kıyısında tutan Başakşehir’in, Sporting Lizbon’a ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup olması, tehlike çanlarının daha yüksek seviyede çalmasına neden oldu.

Hemen üstümüzdeki Ukrayna’nın tek temsilcisi Shakhtar Donetsk, aynı turnuvada Benfica’yı 2-1 yendi ve elde ettiği 400 puanla ülke puanını 33.900’a çıkardı. Türkiye, bu haftayı mağlubiyetle kapattığı için puan alamayıp 32.800’de kalırken altımızdaki iki takımlı Avusturya, iyice ensemize yapıştı.

Not: Galibiyete 400, beraberliğe 200 puan veriliyor. Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla gruplara katılmak hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalıyor.

Hayati derecede önemli

Kupa 2’de Salzburg, Frankfurt’a Almanya’da 4-1 yenilip bizi sevindirirken, rakibimizin diğer temsilcisi LASK, AZ Alkmaar’la Hollanda’da 1-1 berabere kalıp, 200 puanla ülke puanını 32.325’e yükseltti ve bizimle aradaki puan farkını da 475’e indirdi.

27 Şubat’taki rövanşlar öncesi Başakşehir’in hem kazanması hem de turu geçmesi, Avusturya ekiplerinin ise elenmesi, artık hayati derecede önem taşıyor.

Çağrı Davran