Türk futbolunda son tartışma: Hangi hakem düdüğünü asmalı?

Süper Lig 'de 2021/22 sezonunda 8 hafta geride kaldı, liglerde yapılan hakem ataları ise yeri geldi en kritik maçların bile önüne geçti. Milli ara öncesi gündemde yine hakemler vardı. Kulüpler Birliği Vakfı, geçtiğimiz günlerde ligde yaşanan hakem kararları sonrasında olağanüstü toplanırken, ve MHK yöneticilerine isim isim kara listeyi verdi, “Biz artık bu hakemleri istemiyoruz” dedi.

TFF ve MHK’nın ne tepki vereceği merak konusu. Peki size göre bu sezon Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan hakemlerden hangileri artık yeşil çimlere ayak basmamalı. Türk futbol kamuoyuna soruyoruz; Düdüğü kim ya da kimler asmalı?









Ligde yaşanan hakem kararları sonrasında olağanüstü yapılan toplantının ardından açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK sisteminin değişmesi konusundaki kararlılıklarını tekrarlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var'

"Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var. Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Bununla alakalı yol haritası, önlemler ve yapısal değişiklikleri belirledik"

'MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız!'

"MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız" ifadesini kullanan Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: "20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor."