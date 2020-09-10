Türk Futbolunda Misli.com ile yeni dönem

Alt lig takımlarının yıllardır beklediği anlaşma, Misli.com’un desteğiyle nihayet imzalandı...Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in katkılarıyla tarihi proje hayata geçerken, imza töreni dün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Yıldırım Demirören’in bizzat yer aldığı lansmana TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2.Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, kulüp başkan ve temsilcileri ile TFF eski Başkan Vekili ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Zülfikaroğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Sinan Oktay ve Misli.com CEO’su Burak Şimşek katıldı.

Artık Türkiye izleyecek

2. ve 3.Lig’e isim sponsoru olan Misli.com aynı zamanda liglerin dijital platformlarda yayın haklarını da üstlendi. Fiziksel olarak yayın yapılmaya uygun maçlar, gerekli altyapı kurularak Misli.com’un dijital platformlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler ve alt liglerdeki takımların taraftarları maçları canlı izleme keyfinin yanı sıra, Misli.com 2.Lig ve Misli.com 3.Lig kapsamında yeni sezonda mücadele edecek takımların maçlarına bahis oynayarak, heyecanı misliyle yaşayacak.Tarihi anlaşma sayesinde ciddi bir gelirin sahibi olacak kulüpler aynı zamanda şifresiz yayın sayesinde tüm Türkiye’ye ulaşarak, yeni sponsorluklara ve ek kaynaklara ulaşacak.