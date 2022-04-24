Türk futbolunda bir ilk! Cüneyt Çakır alkışlarla geri döndü...

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, MHK'de Ferhat Gündoğdu döneminde, 8 Mart'ta 12 hakemle birlikte liste dışı bırakılmıştı. Çakır ile birlikte liste dışı bırakılan hakemler karar sonrası Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. MHK'nın hakem kararı Tahkim Kurulu'ndan dönmüştü.

2022 Dünya Kupası'nda görev yapması beklenen Cüneyt Çakır'a, Sabri Çelik'in MHK Başkanı olmasıyla birlikte uzun süre sonra görev verildi. Çakır, Süper Lig 'in 34. haftasındaki Antalyaspor - Kayserispor müsabakasında görevlendirildi.

Cüneyt Çakır ve yardımcılarının Antalya'da sahaya çıktığı anda tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Cüneyt Çakır da tribünlerden yükselen alkış seslerine alkışla yanıt verdi. İki takım futbolcuları ve teknik heyetler de Cüneyt Çakır'ın yanına gelerek tecrübeli hakeme sarıldı.

Süper Lig tarihinde bir hakem belki de ilk kez jübilesi haricinde alkışlandı.