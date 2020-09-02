Türk Futboluna 'Misli' Desteği

TFF Olağan Genel Kurulu dün Ankara’da yapıldı. Hesap faaliyetleriyle ibra edilen TFF Yönetimi, Türk futbolu için bir dönüm noktasının müjdesini verdi. 2. ve 3. Lig takımlarına müjde veren Özdemir, “TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in marka değerini yükseltmek, izlenmesini sağlamak en büyük hedefimizdi. Bu hedefimiz nihayet gerçek oluyor. Misli.com ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde imzayı atacağız, detayları açıklayacağız. Böylece alt liglerdeki kulüplerimize önemli bir gelir kaynağı da sağlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

‘Devrimler devam edecek’

Özdemir, yoğun geçen 15 aylık dönemde, çok önemli işlere imza attıklarını vurgulayarak, “Futbolumuzun vazgeçilmez unsuru kulüplerimizin geleceğini garantiye almak için UEFA standartlarında, uygulamaya başladığımız kulüp lisans sistemi, ilk kez ilan ettiğimiz takım harcama limitleri bunlardan en önemlisiydi. Eşine ender rastlanan Hakem Lisesi, lisanslı sporcu sayımızı milyonlara çıkartacak UEFA GROW gibi Türk futbolunda eşik olarak gösterilecek adımlarımıza, önümüzdeki süreçle birlikte yeni halkalar ekleyeceğiz” dedi.

‘Misli.com’dan büyük yatırım’

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi töreninde yaptığı konuşmada, iki ligin de marka değerinin artması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Son dönemde futbola önemli yatırımlar yapan Misli.com ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’in hem isim hem yayın hakları için çok önemli bir anlaşma yaptık. Özellikle maçların yayınlanması sayesinde, 2. Lig ve 3. Lig’in çok sayıda futbol severlere ulaşması sağlanacak.”