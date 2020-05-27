Türk futbolu hazır

Süper Lig’i 12 Haziran, TFF 1. Lig’i de 19 Haziran’da başlatacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, programın detaylarını yarın UEFA ile paylaşacak. 20 Mayıs’ta Süper Lig Kulüpler Birliği ile toplantı gerçekleştiren ve 18 takımdan da liglerin 12 Haziran’da başlatılması konusunda tam destek alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, planlama ile ilgili detayları 28 Haziran’da açıklayacağını ifade etmişti. Federasyon’un belirlenen takvimi yarın UEFA’ya da sunacağı öğrenildi. Maçların koronavirüs tehlikesinden uzak ortamlarda oynatılıp tamamlanması için hazırlanan raporda, Almanya örneği vurgulanıyor.

Yönergeler eksiksiz uygulanacak

16 Mayıs’ta yeniden başlayıp 11 günde 3 haftayı sorunsuz bir şekilde geride bırakmaya hazırlanan Bundesliga’da yapılanların aynen uygulanacağı belirtilen çalışmada; sağlıkla ilgili tüm yönergelerin eksiksiz uygulanacağı, karşılaşmaların deplasmanlı olarak seyircisiz oynanacağı, minimum sayıda görevlinin alınacağı statlarda, maksimum 3 foto muhabiri ile 10 muhabirin çalışabileceği gibi detaylar yer alıyor.

Kilit maçlar nerede oynanacak?

Başakşehir - Galatasaray (Fatih Terim Stadı - 29. Hafta)

Galatasaray - Trabzonspor (Türk Telekom Stadı - 30. Hafta)

Beşiktaş - Fenerbahçe (Vodafone Park - 33. Hafta)

Fenerbahçe - Trabzonspor (Şükrü Saracoğlu Stadı - Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali)