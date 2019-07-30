Lazio ile amansız bir şekilde Yusuf Yazıcı yarışına giren ve Nicolas Pepe’nin transfer olmasını bekleyen Lille, yıldız futbolcu için Trabzonspor’a 25 milyon Euro teklif etti.

LİLLE 5 TRANSFER YAPTI

Daha önce TFF1.Lig’den Zeki Çelik’i alarak Türkiye’de dikkatleri üzerine çeken Lille, bu sefer süper yıldız Yusuf Yazıcı’ya kancayı takarken, Fransızların bordo mavili ekiple 25 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı ve bu transferin bittiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Lig 1’i 2.sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hak kazanan Lille; Mandava, Bradaric, Show, Benjamin Andre, Weah gibi tecrübeli futbolcuları kadrosuna katarken, tecrübeli teknik adam Christophe Galtier’in hedefindeki asıl ismin Yusuf Yazıcı olduğu ifade edildi.

Nicolas Pepe’yi elden çıkarmaya hazırlanan Lille’in yıldız oyuncudan tam 80 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Kaynak: Akşam