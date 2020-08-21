Türk espor tarihinde bir ilk

Bu yıl dijital bir atmosferde espor tutkunlarıyla buluşacak olan TBF 2020, göz alıcı bir dijital evrende, büyük finale yakışır bir görsellikte gerçekleşecek. Arenaya adını veren Demacia Bölgesi, adalet, onur ve birliktelik kavramlarıyla özdeşleşen, prestijli bir geçmişe sahip.

TBF ruhunu yansıtan dijital bir arena

League of Legends evreninde, adaletin ve haklının yanında olan bir bölge olarak dikkat çeken Demacia, TBF ruhunu yansıtan bir bölge olduğu için dijital arena tasarımı bu bölgeye odaklanarak yaratıldı. Tam 8 yıldır binlerce genci bir araya getirip, milyonları ekranlara kilitleyen Türkiye Büyük Finali etkinliği, bu sene “biz” temasıyla düzenleniyor.Unutulmaz olmanın “biz” olmakla başarılabileceğinin altını çizen Riot Games, farklı olsa da aynı dili konuşan tüm oyuncuları ve farklı renklerle aynı çatı altında buluşan tüm taraftarları, “Biz olan kazansın” konseptiyle espor tutkusunu birlikte paylaşmaya davet ediyor.