Türk espor tarihinde bir ilk
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nin en büyüğünü belirlemek üzere, 2012 yılından beri her sene binleri bir araya getiren Türkiye Büyük Finali etkinliği bu yıl dijital bir atmosferde espor tutkunlarıyla buluşacak. TBF 2020, yalnızca final için tasarlanan dijital bir evrende, Demacia Arena’da hayata geçecek. Riot Games Espor Sahnesi’nden yükselerek görsel bir şölene ev sahipliği yapacak olan Demacia Arena, espor tutkunlarını bambaşka bir deneyimle tanıştırmak için hazır.
Bu yıl dijital bir atmosferde espor tutkunlarıyla buluşacak olan TBF 2020, göz alıcı bir dijital evrende, büyük finale yakışır bir görsellikte gerçekleşecek. Arenaya adını veren Demacia Bölgesi, adalet, onur ve birliktelik kavramlarıyla özdeşleşen, prestijli bir geçmişe sahip.
TBF ruhunu yansıtan dijital bir arena
League of Legends evreninde, adaletin ve haklının yanında olan bir bölge olarak dikkat çeken Demacia, TBF ruhunu yansıtan bir bölge olduğu için dijital arena tasarımı bu bölgeye odaklanarak yaratıldı. Tam 8 yıldır binlerce genci bir araya getirip, milyonları ekranlara kilitleyen Türkiye Büyük Finali etkinliği, bu sene “biz” temasıyla düzenleniyor.Unutulmaz olmanın “biz” olmakla başarılabileceğinin altını çizen Riot Games, farklı olsa da aynı dili konuşan tüm oyuncuları ve farklı renklerle aynı çatı altında buluşan tüm taraftarları, “Biz olan kazansın” konseptiyle espor tutkusunu birlikte paylaşmaya davet ediyor.