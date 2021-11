PUBG MOBILE espor programının en büyük organizasyonu PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2021'in (PMGC 2021) detayları açıklandı. Tam 6 milyon dolar ödüllü turnuva 30 Kasım'da Doğu ve Batı bölümlerine ayrılan PMGC 2021 Ligi ile başlayacak ve 24 Aralık'a kadar devam edecek. Şampiyonun belirlendiği PMGC 2021 Büyük Finalleri ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye'den 6 takım

Doğu ve Batı bölümlerinde toplam 40 takımın mücadele edeceği PMGC 2021 finallerine Türkiye'den 6 takım katılacak. Next Rüya Esports, PMPL Türkiye birincisi olarak adını yazdırdığı global turnuvada, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen PMPL Avrupa Şampiyonası sonrasında 5 Türk takımı daha yerini aldı. Böylelikle global arenada mücadele edecek Türkiye kulüplerinin tam listesi Next Rüya Esports, Papara SuperMassive Blaze, 1907 Fenerbahçe , Futbolist, S2G Esports ve Worlds of Wonders oldu.

Her hafta 5 gün yayın

Doğu ve Batı Ligi'nde her hafta beş gün yayın yapılacak. İki gün boyunca 20 takımın tümü birbiriyle karşılaşırken, diğer üç günde ise Süper Hafta Sonu maçlarına yer verilecek ve haftanın en iyi 16 takımı Şampiyona Puanı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

Üç Süper Hafta Sonunun ardından en çok Şampiyona Puanına sahip olan 16 takım, her iki bölgedeki en iyi takımları belirlemek için PMGC Doğu ve PMGC Batı Finallerine katılmaya hak kazanacak. PMGC Doğu Finalleri'nde galip gelen ilk dokuz takım ile PMGC Batı Finalleri'nden ilk altı takım, rekabetin zirveye çıkacağı PMGC 2021 Büyük Finallerinde yarışmaya devam edecek.

PUBG MOBILE ve YouTube’dan işbirliği

PUBG MOBILE ayrıca PMGC için YouTube ile işbirliği yapıldığını da duyurdu. Bu işbirliği ile tüm etkinlik resmi PUBG MOBILE Esports kanalından yayınlanırken aynı zamanda 18 yerel kanal aracılığıyla özel platformlar üzerinden de yayınlanacak.

PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) League 2021'de mücadele edecek bölgelerden gelen son takımlar şöyle:

PMGC Batı (20 takım)

• PMPL BDT - 1 (NAVI)

• PMPL Brezilya - 1 (Alpha7)

• PMPL Türkiye - 1

• PMPL Batı Avrupa - 1

• PMPL LATAM - 1

• PMPL Kuzey Amerika - 1

• PMPL Amerika Şampiyonası Sezon 2 - 7

• PMPL Avrupa Şampiyonası Sezon 2 - 7

PMGC Doğu (20 takım)

• PMPL Endonezya - 1 (GENESIS DOGMA GIDS)

• PMPL Vietnam - 1 (DXavier)

• PMPL Tayland - 1 (The Infinity)

• PMPL Malezya - 1 (Team Secret)

• PMPL Arabistan - 1 (Nigma Galaxy)

• PMPL SEA S4 - 4

• PMPL MENA ve Sonbahar Güney Asya Şampiyonası - 4

• PMPL Güney Asya -1 (DRS Gaming)

• (KR) PUBG MOBILE PRO SERİSİ SEZON 2 - 1

• (JP) PUBG MOBILE JAPONYA LİGİ SEZON 1 - 1

• PUBG MOBILE RIVALS CUP KORE vs JAPONYA - 1

• China PEL - 3 (TJB)

PUBG MOBILE espor programının tamamı, 2021 yılında toplam 15 milyon dolar ödül havuzu sağlayarak mobil espor tarihindeki en yüksek ödül havuzuna ulaştı. PUBG MOBILE espor ayrıca 2020'nin ikinci yarısına kıyasla yüzde 56'lık artışla Orta Doğu, Avrupa ve Amerika'da yüzde 100 izleyici artışı yakaladı ve 75 milyon saat izlenerek 2021'in ilk yarısında başarılı bir yol katetti.