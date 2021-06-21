'Türk Duvarı' çöktü

Büyük umutlarla katıldığımız EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşadık... 2020 öncesi elemelerde Belçika ile birlikte en az gol yiyen takım olarak kalemizde sadece 3 gol görürken, finallerde A Grubu'ndaki 3 maçımızda toplamda 8 gol gördük. Elemelerdeki performansıyla Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü önderliğinde savunmada 'Türk Duvarı' lakabını alan Ay-Yıldızlılar, şampiyonanın ilk maçında İtalya'dan 3, Galler'den 2 ve dün de İsviçre'den 3’er gol kalesinde gördü.

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İsviçre, maçın 5. dakikasının 36. saniyesindeki ilk şutunda Seferovic'le golü attı. Bundan önce 5'er gol Türkiye, finaller tarihindeki en erken golünü kalesinde gördü. 26'da sol ayaklı Shaqiri, sağ ayağıyla ceza sahasının dışında farkı 2'ye çıkardı ve 68'de de skoru 3-1 yaptı.

Toplamda 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihimizde grup aşamasında kalemizde en çok gol gördüğümüz turnuvayı oynadık. Daha önce ilk kez katıldığımız EURO 1996 ve yarı final oynadığımız EURO 2008'de gruplarda 5 gol yemiştik. Bu şampiyonada üç rakibimizin de ataklarında onların hücumlarını savunmakta hep zorlandık.

Aslıhan Çil



