Türk derbisini Hakan Çalhanoğlu kazandı

İtalya Serie A’nın 28’inci haftasında Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Roma’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Milan’a galibiyeti getiren golleri 76’ncı dakikada Ante Rebic ve 89’uncu dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Milan puanını 42’ye yükseltirken, Roma 48 puanda kaldı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. Roma’da ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder görev almadı. Mert Çetin ise kadroda yer bulamadı.