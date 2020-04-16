Türk derbisinde kazanan Göztepe Gaming oldu
Göztepe Espor şubesi ve Galatasaray Espor şubesi, yaptıkları açıklama ile PES 2020 Dostluk Turnuvasında mücadele edeceklerini duyurdular. Aynı grupta yer alan Türk takımları dün ilk olarak birbirleri ile karşılaştı. Maçı 3-1'lik skorla kazanan Göztepe Gaming oldu.
Corona virüs nedeniyle kulüpler sportif faaliyetlerini durdurma karar aldılar ve 2. bir duyuruya kadar gerçekleşmeyeceği açıklandı. Bu sürede ise kulüplerin espor şubeleri hazırlık maçları ile gündem yaratmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de espora önem veren ülkemizin önemli kulüplerinden 2'si Göztepe ve Galatasaray.
2 kulübümüzün espor şubelerinin 15-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşen PES 2020 Dostluk Turnuvasına katıldıklarını açıkladı. Turnuvada dünyaca ünlü kulüplerin espor şubeleri yer alıyor.
Aynı grupta yer alan Türk takımları dün ilk olarak birbirleri ile karşılaştı. Maçı 3-1'lik skorla kazanan Göztepe Gaming oldu.
İşte yer alan kulüpler:
Barcelona
Inter Esports
Göztepe Gaming
Manchester United Esports
Arsenal
Celtic Esports
Juventus
Schalke Esports
Monaco Esports