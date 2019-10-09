Türk cimnastiği özellikle de son 4 yıldaki yükselişiyle dikkat çekti. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nda alınan her derece, tarihi bir başarıydı. Ay-Yıldızlı ekibimiz en son çıtayı ‘takım halinde olimpiyat kotası’ alma derecesine taşımıştı. Almanya’da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası da hedefe giden yoldu. Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğu’dan oluşan Erkek Milli Takımımız bunun için mücadele etti, ancak küçük farklarla ilk 12’ye giremedi ve bu tarihi şansı kaçırdı.

Cimnastik için 2020 ilklerin olimpiyatı olacak

Hedeflenen olmadı ancak sporcularımız bireysel aletlerde yüzümüzü güldürdü. Bireysel aletlerin final müsabakaların hafta sonu yapılacağı Dünya Şampiyonası’nda 3 sporcuyla madalya kovalayacak Türkiye, olimpiyat yolunda da 3 kota almaya hak kazandı. Hatta bu kota sayısı, cumartesi günkü halka finalinin ardından 4’e çıkabilir. Yani Türk cimnastiği şimdiden olimpiyat bazında bir ilki yaşıyor.

2016 Rio Olimpiyatı’na ilk kez 2 sporcuyla (Ferhat Arıcan, Tutya Yılmaz) yer alan Türk cimnastiği, 2020 Tokyo Olimpiyatı’na 3’ü kesin belki de 4 sporcuyla gitmeye hazırlanıyor... Bir de üstüne Dünya Şampiyonası’ndaki 3 finalden birinin madalyaya dönüşmesi, bize miladı yaşatır. Bu süreçte kota almış, finale kalan, olimpiyat ve madalya şansını sürdüren 4 sporcumuzu tanıyalım...

AHMET ÖNDER (Paralel):

Paralel aletinde, Ferhat Arıcan’la birlikte finale çıktı. İki isim de Pazar günü madalya mücadelesi verecek. Onun öncesinde, paralel finalinde 8 sporcunun 6’sının da takım kategorisinde kota alması ve Ferhat’ın da genel tasnifte olimpiyat hakkı kazanması, final sıralamasına bakılmaksınız Ahmet Önder’in paralel aletinde 2020 Tokyo vizesini almasını sağladı.

Milli sporcu, 2017 Dünya Şampiyonası’nda genel tasnifte dünya 9.’su olmuştu.

FERHAT ARICAN (Genel tasnif/Paralel):

2016 Rio’ya katılarak 108 yıllık olimpiyat hasretini dindiren Ferhat Arıcan kariyerine 2. kez olimpiyata katılma hakkı elde etti. Dünya Şampiyonası’nda genel tasnifte (6 alet: Paralel, yer, barfiks, atlama, kulplu beygir, Halka) 2020 kotası alan 26 yaşındaki sporcumuz ayrıca paralel aletinde final mücadelesi verecek. 2019 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye 3., paralel aletinde ilk madalyasını (bronz) kazandıran Ferhat’ın dünya cimnastik literatüründe ismini taşıyan 3 hareketi bulunuyor.

Ferhat 1908 Olimpiyatı’nda yarışan Aleko Mulos’tan sonra olimpiyata katılan ilk Türk erkek cimnastikçi olmuştu.

NAZLI SAVRANBAŞI (Genel tasnif):

Dünya Şampiyonası’nda 2020’ye ilk olimpiyat kotası alan cimnastikçi oldu. 16 yaşındaki milli sporcumuz genel tasnifte (4 alette: Atlama, Denge, Yer, Paralel bar) 2020 Tokyo’ya gitmeye hak kazandı ve olimpiyatlara katılacak 3. kadın cimnastikçimiz olarak tarihe geçti.

Olimpiyatlara katılan ilk kadın cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı olmuş (2012 Londra) ardından aynı başarıyı Tutya Yılmaz 2016 Rio’da elde etmişti.

iBRAHiM ÇOLAK (Halka aleti):

2017’deki Dünya 5.’liği sonrası kariyerinde ikinci kez bu kulvarda finalde mücadele etme hakkı kazandı. 24 yaşındaki milli sporcu halka finaline hem de lider olarak çıkmayı başardı. 8 eleme serisi sonrası tüm rakiplerini geride bırakan İbrahim Çolak şimdi hem kürsü hem de olimpiyat kotası için mücadele verecek. Finalde henüz kota almamış 4 sporcunun üzerinde bir derece elde ederse, 2020 Tokyo’ya gitme hakkı kazanacak. 2018 Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinin en iyi derecesini elde etmişti.

Cimnastikte daha önce tek madalyamız Ümit Şamiloğlu tarafından 2003’te üçüncülükle gelmişti. Çolak’ın bir de Dünya literatüründe soyadını taşıyan hareketi bulunuyor.

Nasıl olimpiyat kotası alabilir?

NOT 1: Farklı kategorilerde olimpiyat kotası almamış ilk 3 isim, 2020 Tokyo’ya gitmeye hak kazanacak.

NOT 2: Halkada İbrahim Çolak’la birlikte kota alamamış 4 isim var. Yani milli sporcumuzun kota elde etmesi için Fransız, İtalyan, Ermeni ve Yunan sporculardan en az birini geride bırakması gerekiyor.

Nasıl olimpiyat kotası alabiliriz?

NOT 1: Ahmet Önder hariç tüm isimler farklı kategorilerden olimpiyat hakkı elde ettiği için sporcumuzun finaldeki sıralamasına gerek kalmadan kota almış oldu.

NOT 2: Bireysel aletlerde, bir ülkeden en fazla 3 sporcu kriteri bulunuyor. Türkiye de 3’ten fazla aday olmadığı için bu kural Ahmet Önder’in kotasına engel teşkil etmiyor.

TAKIM KOTASI ALAN ÜLKELER:

Rusya, Çin, Japonya, Ukrayna, B.Britanya, İsviçre, ABD, Tayland, Güney Kore, Brezilya, İspanya, Almanya

Hatice Yücel