Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), yabancı statüdeki sporcularla ilgili flaş bir karara imza attı. Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde düzenlenen basın toplantısında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar bu kararı şöyle açıkladı.

Yerli sporcularla artık kendi kendilerine yeten bir federasyon olduklarını belirten Çintimar, “Bu kararı Kulüpler Birliğimiz ile birlikte oluşturduğumuz istişare kurulumuz, teknik ve yönetim kurulumuzla birlikte aldık. Türkiye’de atletizm liglerinde artık yabancı sporcu yarıştırmayacağız.”

‘Sporcularımız onlarla aynı durumda’

“Mevcut durumda yabancı statüsünde kros takımlarımızda bir sporcu, pist takımlarımızda 3 bayan 3 erkek yarışabiliyordu. Ama 2020 liglerimizle birlikte artık bizim liglerimizde yabancı sporcuların yarışmasına gerek kalmadığını, sporcularımızın onlarla aynı durumda yarışabildiğini, çok fark olmadığını gördük. Altyapıya daha çok önem verip, onları destekleyerek, kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla Süper Lig’de, 1. Lig’de, Yürüyüş Ligi’nde, Kros Ligi’nde ve Maraton Ligi’nde artık kendi çocuklarımızla yarışacağız” dedi.

‘Dünya listesinde ilk 6’da altyapıdan 10 isim var’

“Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte TOHM projeleri, olimpik kadro projeleri ve sporcu eğitim merkezleri dediğimiz SEM projeleri ile elde etmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde son 6 yılda ciddi bir altyapıya eriştik” diyen Başkan Çintimar şunları söyledi: “Altyapıda şu an dünya klasmanında en az 10 tane ilk 6 içerisinde sporcumuz var. Bunlardan 3 tanesi dünya sıralamasında 2019 ve 2020 verilerine göre 1. sırada olan sporcularımız. İnşallah bunların sayısını arttıracağız.”

İlk sezon yarışı 15 Temmuz’da

“Atletizm diğer branşlar gibi değil, ara verdiğinizde toparlamanız çok zor. Açık saha ve sahalarda yapılmasından dolayı da koronavirüs sürecinden ilk çıkan federasyonlardan biriyiz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu’yla da tüm Türkiye’de aynı anda temsili bir koşu ile çok fazla katılım olmadan sezon yarışlarımızı başlatmış olacağız. Olimpik kadro, Süper Lig ve 1. Lig’de yarışacak sporcularımızın antrenmanını da başlattık. Bu vesileyle tüm Türkiye’deki atletizm pistlerinde çalışmalar başladı. Önümüzdeki ay başlayacak olan Golden Ligilede sporcularımız ülkemizi temsil edecek.”